Ausgabe Oktober 2017

Gegründet wurde pulk fiktion 2007 noch in Bonn, mittlerweile ist das Ensemble in Köln beheimatet. Das Repertoire umfasst Produktionen für alle Altersgruppen, wobei die jüngere Zielgruppe im Fokus steht – mit Erfolg: „All about nothing“ ein 2016 uraufgeführtes Stück über Kinderarmut, wurde in der vergangenen Spielzeit mit mehreren bedeutenden Theaterpreisen ausgezeichnet. In Köln wurde es am FWT gezeigt, wo jetzt auch die Jubiläumsproduktion gezeigt wird. Die wohl berühmteste Geschichte aus der Feder Wilhelm Buschs kommt in einer Inszenierung auf die Bühne, an der Kinder ab 8 Jahren, aber auch Erwachsene ihre Freude haben. Pulk fiktion ist kein reines Schauspiel-Ensemble, sondern versteht sich als Performance- Kollektiv. Somit kommen z. B. auch Tanz- und Video-Elemente auf die Bühne. -da

Max und Moritz: 13.10. (Premiere), 19h, 15.10., 16h, Freies Werkstatt Theater

Ihr findet Koelner.de neben Facebook auch auf Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!