Ausgabe Oktober 2017

Wie man Karriere als Theaterregisseurin macht? Pınar Karabulut (Foto) macht‘s vor. In der Spielzeit 2013/14 kam die heute 30-jährige als Regieassistentin ans Schauspielhaus, wo sie schon bald mit „Invasion“ von Jonas Hassen Khemiri ihre erste eigene Regiearbeit in der Grotte zeigte. 2016 weihte sie dann mit „Karnickel“ von Dirk Laucke die Außenspielstätte am Offenbachplatz ein. Da war es nur konsequent, sie in dieser Spielzeit mit einer Inszenierung für die Bühne des Depot 1 zu betrauen. Den Inhalt von „Romeo und Julia“ muss man wohl niemandem mehr erklären. Dass der Klassiker sich seit so vielen Jahren größter Beliebtheit erfreut, ist sicherlich auch damit zu erklären, dass er eine Vielzahl an Interpretationen und Ideen zulässt. Eine Herausforderung, die wie gemacht ist für Karabulut. -da

Romeo und Julia: 14. (Premiere) u. 26.10., 19.30h, 15. u. 22.10., 18h, Schauspiel Köln im Depot 1

