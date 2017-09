Ausgabe Oktober 2017

Elf Stücke in acht Städten – mit dieser ambitionierten Vorgabe starten die „Spielarten 2017“. Das seit 2005 jährlich stattfindende Festival hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, die Kinder- und Jugendtheaterszene NRWs abzubilden. Die Bandbreite reicht von Kinderstücken ab drei Jahren bis hin zu Produktionen für Jugendliche ab 14 Jahren. In Köln ist – nicht zum ersten Mal – das Comedia Theater Austragungsort. Zu den sieben gezeigten Arbeiten gehört u.a. „Das besondere Leben der Hilletje Jans“ (Foto) vom Echtzeit-Theater Münster (ab 9 Jahren). Das Festival dauert insgesamt vom 4.10.-4.12., die einzelnen Städte kommen zeitversetzt zum Einsatz. So gibt es etwa im November noch einmal einige Vorstellungen in Pulheim. –da

Spielarten 2017: 7.-13.10., Comedia Theater, Weitere Infos unter: www.spiealrten-nrw.de

