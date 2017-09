Ausgabe Oktober 2017

Das Ensemblenetzwerk Freihandelszone will mehr als nur Theaterstücke auf die Bühne bringen. Neben Inszenierungen im öffentlichen Raum stellt der Verbund auch Festivals auf die Beine. So wurde Köln unter dem Motto Globalize:Cologne zwischen 2006 und 2016 alljährlich zum Spielort internationa- ler Ensembles. Mit Urbäng! beginnt nun ein neues Kapitel. Es geht um die Stadt von morgen, was gleichzeitig Fragen nach Gesellschaft und Weltordnung aufwirft. Die Eröffnung findet am 13.10. im Orangerie- Theater statt, das auch das Festival- Zentrum bildet. Weitere Spielorte sind die Alte Feuerwache, die Oper Köln im Staatenhaus und der mobile Urbäng!-Truck (Foto). -da

Urbäng!: 13.-21.10., Verschiedene Orte, Programmdetails siehe www.urbäng.de

