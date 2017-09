Ausgabe Oktober 2017

Auch wenn das Haus seit rund zweieinhalb Jahren anders heißt, ist der Name Millowitsch in dem Theater an der Aachener Straße nach wie vor präsent. Jahr für Jahr ersinnt Peter Millowitsch gemeinsam mit seiner Co-Autorin Barbara Schöller einen neuen Schwank. Dabei versucht er stets aktuelle Trends der Unterhaltungsbranche aufzugreifen. Wurde etwa vor ein paar Jahren noch das Format „Bauer sucht Frau“ durch den Kakao gezogen, spielt diesmal Helene Fischer eine große Rolle – und das, ohne je persönlich auf der Volksbühne zu stehen. Überhaupt zeigt Millowitsch wenig Berührungsängste vor Klischees: So ist die Hauptfigur Anton Schmitz ein vermeintlich schwuler Friseur. -da

Wer weiß, wofür et jot es: 12.10.17 (Premiere) -25.3.18, jew. Fr-So, Volksbühne am Rudolfplatz

