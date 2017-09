Ausgabe Oktober 2017

Seine Qualität als Interpret, Sänger und feinsinniger Musiker wurde zunächst in Spanien, dann in ganz Europa und dann in den USA entdeckt, wo Leroy Sanchez mittlerweile lebt und unter die Fittiche des Superproduzenten Jim Jonsin genommen wurde.

Leroy Sanchez: 24.10., 20h, Die Kantine

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 23.10.

