27. Internationales Köln Comedy Festival – Simon Stäblein

Ausgabe Oktober 2017

Comedy-Fans haben sich den Termin schon längst im Kalender markiert. Vom 12. bis 28. Oktober geht das Internationale Köln Comedy Festival in eine neue Runde. Wer die Vorankündigungen verschlafen hat, könnte jetzt in die Röhre gucken, denn Top-Shows wie die 1LIVE Köln Comedy-Nacht XXL, Rebell Comedy und NightWash Live, aber auch einige Soloabende, etwa von Pawel Popolski, Jürgen von der Lippe, Der Dennis, Alain Frei und Maxi Gstettenbauer, waren flugs ausverkauft. Zu den Festival-Highlights, für die es bei Redaktionsschluss noch Karten gab, gehören der Deutsche Comedypreis (24.10. Studio Köln-Mülheim), sowie die Soloshows von Johann König und Faisal Kawusi, deren Programme am 19.10. am gleichen Ort fürs Fernsehen aufgezeichnet werden.

27. Internationales Köln Comedy Festival, 12.-28.10., diverse Spielorte, nähere Infos und Tickets siehe www.koelncomedy.de oder KölnTicket, Tel. 0221-2801.

Wir verlosen 2 × 2 Tickets für Simon Stäblein am 25.10. im Atelier Theater.

Teilnahmeschluss ist der 23.10.

