Ausgabe Oktober 2017

Auf Tuchfühlung mit der Musik

Wenn beschriebene Musik wie ein erzähltes Mittagessen ist, wie Franz Grillparzer sagt, dürften alle Besucher des Festivals „Musik in den Häusern der Stadt“ sprichwörtlich mehr als satt werden: Denn die unkonventionelle Atmosphäre in Wohnzimmern und an anderen ungewöhnlichen Orten, die Nähe der Besucher zu den Künstlern und die Qualität der Musik machen aus jedem Konzert ein individuelles Erlebnis – liebevolle Bewirtung der privaten Gastgeber inklusive. Vom 7. bis 12. November 2017 treten in Köln etablierte Künstler und vielversprechende Newcomer quer durch alle Genres auf. Weitere Festivalorte sind Bonn und Hamburg, das 10. Jubiläum feiert. Der Kartenverkauf beginnt am 26. September 2017.

In diesem Jahr spielen in Köln 122 Künstler bei 38 Konzerten Klassik, Jazz, Soul, Pop, Singer-Songwriter, Folk, Gypsy-Swing, Klezmer, italienische Canzoni, Weltmusik, Flamenco, Salsa und Experimentelles. Ähnlich facettenreich sind die Häuser, die sich für dieses Festival öffnen: Wohnzimmer und Villen, eine Fabrikhalle und ein Zirkusquartier gehören ebenso dazu wie eine Müllverbrennungsanlage, Lofts und ein Kranhaus. Beispiele für musikalische Highlights beim diesjährigen Festival sind Fay Claassen, das Marcel Wasserfuhr Quartett, Alexander Paeffgen und Firas Hassan, Heiner Wiberny, das Tonali Streich Trio und Marvin Brooks.

In der 21. Ausgabe von „Musik in den Häusern der Stadt“ spielen insgesamt 211 Künstler bei 82 Konzerten. Das Festival wird ausschließlich aus privaten Mitteln finanziert, die vor allem von den Gastgebern, Förderern und Sponsoren stammen. Die Gesamtfestival- und Programmleitung für Köln hat erstmals Marie-Katrin Schnermann.

7.-12.11., diverse Locations, 15/22 €, www.kunstsalon.de/musik-in-den-haeusern-der-stadt/

