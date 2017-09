Schumanns Bargespräche

Ausgabe Oktober 2017

D 2016, R: Marieke Schroeder, Start: 12.10.

Doku Als Barmann ist der Münchner Charles Schumann eine lebende Legende. Noch immer beschäftigt sich der 75-jährige Edel-Gastronom mit allem, was zu einer guten Bar und einem perfekten Cocktail gehört. Für Mareike Schroeders Film begibt er sich auf eine internationale Reise zu bekannten Bars, die für Schumann seiner Vorstellung einer perfekten Bar nahekommen. Dabei sind die Orte, die Schumann in Tokio, Havanna oder New York aufsucht, vor allem Plätze der Begegnung, wo sich Menschen ihre Geschichten erzählen. Der Zuschauer lernt so im Laufe der unterhaltsamen Reise nicht nur bemerkenswerte Bars kennen, sondern erfährt immer wieder auch etwas über die Privatperson Charles Schumann, der sich als charismatischer Grandseigneur und akribischer Arbeiter entpuppt. Ein kultivierter Kinotripp über die nur scheinbar leicht zu verwirklichende Kunst des Genießens. -nr

