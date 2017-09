Ausgabe Oktober 2017

Schweden, D u.a. 2017, D: Claes Bang, Elisabeth Moss, Start: 19.10, Filmpalette, OFF-Broadway (OmU)

Satire Der Chefkurator Christian Nielsen steckt mitten in den Vorbereitungen für eine spektakuläre Ausstellung. Die Räume des X-Royal- Museums sollen zur „Schutzzone für Vertrauen und Fürsorge“ werden, wo jedem Bedürftigen wie einst im Kirchen-Asyl ohne Vorbehalte Hilfe geleistet wird. Doch in der Werbekampagne gestaltet sich die noble Idee als sehr viel komplizierter. Obendrein hat Christian mit den Folgen eines Überfalls zu kämpfen, bei dem er auf offener Straße von Trickdieben ausgenommen wurde. Sein Plan, das Diebesgut zurückzubekommen und die gleichzeitig laufende Promo-Kampagne zur Ausstellung „The Square“ bringen ihn nicht nur moralisch in die Bredouille. Die grandiose Satire auf den Kunstbetrieb hält mit scharfem Humor und Sinn für groteske Unterhaltungswerte der Gesellschaft den Spiegel vor. -nr

