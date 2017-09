Victoria & Abdul

Ausgabe Oktober 2017

GB 2017, R: Stephen Frears, D: Judi Dench, Ali Fazal, Start: 28.9., Cinedom, Filmpalast, Weisshaus

Drama Während das britische Empire im Jahre 1887 mit dem gebührenden Pomp einer Weltmacht das 50. Thronjubiläum von Königin Victoria zelebriert, trifft die betagte Monarchin bei den Feierlichkeiten auf den jungen indischen Bediensteten Abdul Karim. Angetan von dem eben erst ins Land eingereisten jungen Mann, nimmt die Queen ihn in ihr Gefolge auf. Während dieser Akt überall für Verwunderung, Missgunst und Empörung sorgt, entwickelt sich zwischen den beiden so unterschiedlichen Persönlichkeiten eine tiefe Freundschaft. Abdul entpuppt sich dabei als kluger Botschafter seines Landes, der der Monarchin, die ja auch als Kaiserin von Indien über den Subkontinent herrscht, neue Einsichten in die fremde Kultur eröffnet. Stephen Frears inszeniert diesen auf einer wahren Begebenheit basierenden Culture-Clash. -ic

