What happened to Monday?

Ausgabe Oktober 2017

USA 2017, R: Tommy Wirkola, D: Noomi Rapace, Glenn Close, Start: 12.10., Cinedom, Filmpalast

Sci-Fi Im Jahr 2073 herrscht auf der Erde Überbevölkerung, die von einer rigiden Regierung mit einer drastischen Ein-Kind-Politik beantwortet wird. Von dem Großvater Settman werden verwaiste, eineiige Siebenlinge daraufhin im Geheimen groß gezogen. Die Schwestern Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday teilen sich alle eine fiktive Identität. Einmal die Woche darf jede der Schwestern am Wochentag, dessen Namen sie trägt, hinaus und am Leben teilnehmen. Doch eines Montagabends kehrt Monday nicht zurück. Der beklemmende Science-Fiction-Film spart nicht an brutaler Action, überzeugt aber mit einer Noomi Rapace in siebenfacher Ausfertigung. -nr

