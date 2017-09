Ausgabe Oktober 2017

Das GLORIA ist ein traditionsreicher Veranstaltungsor t mitten in der Kölner Innenstadt. Am 30. November1956 wurde es als Lichtspielhaus, Premieren-Kino und -Theater eröffnet und wandelte mit der Zeit auch sein Programm. Zwischen Pornokino in den 7 0 e r Jahren oder Insiderclub der schwul – lesbischen Szene, kamen ab den 2000er viele Shows mit deutschen Comedians und Konzerte mit internationalen Musikern hinzu. Besondere Clubkonzerte in gemütlicher Atmosphäre spielten hier bereits Weltstars wie Foo Fighters, Muse und Macklemore & Ryan Lewis oder deutsche Top-Acts wie Die Toten Hosen, Clueso und Annenmaykantereit. Im Oktober steht das Gloria wieder ganz im Zeichen des Köln Comedy Festivals: Am 12. Oktober findet die große Eröffnungsshow „Köln lacht“ statt. Es folgen Gernot Hassknecht mit „Jetzt wird‘s persönlich“ (13.10.), „Oliver Polak über Alles“ (14.10.), Fang den Mörder mit Hella von Sinnen (15.10.) und Biyon Kattilath mit „Was denkst du, wer du bist?!“ (17.10.). Rüdiger Hoffmann verkündet „Ich hab‘s doch nur gut gemeint“ (19.10.) und die „Post-Boten“ Atze Schröder, Till Hoheneder und Micky Beisenherz präsentieren das Beste aus Facebook (22.10.). Am 25. Oktober brilliert Ostblocklatino Marek Fis mit „Unter Arrest“, am Folgetag gibt‘s von Tahnee romantisch auf die Fresse und zum Abschluss des Festivals findet am 28. Oktober die große Comedy-Mixshow im Gloria statt. Mit von der Partie sind Knacki Deuser, Nektarios Vlachopoulos, Osan Yaran, Sebastian Nitsch, Suchtpotenzial und Thomas Schreckenberger.

Name: Michael Zscharnack

Heimat: Köln

Beruf: Geschäftsführer Gastro-Event GmbH/Betreiber GLORIA

KölnTicket: Das Gloria feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Wie erleben Sie das Jubiläumsjahr?

Michael Zscharnack: 60 Jahre Gloria – das ist viel Kölner Geschichte, die es aufzubereiten gab. Eine spannende Zeitreise durch sechs Jahrzehnte. Wir waren in Archiven, haben mit Zeitzeugen gesprochen und alte Zeitungen gewälzt. Einst eröffnet als Premierenkino, wurde es dann Ende der 60er Jahre zum Pornokino. In den 90er Jahren haben die Schwulen hier ihre wilden Partys gefeiert und seit 13 Jahren betreiben wir nun diesen historischen Veranstaltungsort. Wir sind stolz dieses Traditionshaus weiterführen zu dürfen.

KT: Worin besteht in Ihren Augen die Besonderheit des Gloria?

MZ: Das ist und bleibt die Vielfalt unseres Programms und der besondere Charme, den die Atmosphäre verbreitet, wenn man das Haus betritt. Viele Künstler fühlen sich über Jahre sehr wohl bei uns und bringen dies auch bei ihren Auftritten zum Ausdruck. Wir versuchen immer ein guter Gastgeber zu sein.Bei Veranstaltungen erfahren die Gäste eine Mischung aus geballter Geschichte und modernster Technik und für unsere Besucher ist wohl das Schönste, dass sie ihren Künstlern immer nah sind. Durch die alte Kinostruktur, mit dem schräg laufenden Boden zur Bühne, hat man von jeder Position eine gute Sicht.

KT: Der Oktober steht traditionsgemäß im Zeichen des Köln Comedy Festivals. Wer bringt uns dieses Jahr im Gloria zum Lachen?

MZ: Als eine der Hauptspielstätten freuen wir uns auf viele alte und neue Gesichter der Comedyszene. Zum Bespiel feiert Rüdiger Hoffmann mit „Ich hab´s doch nur gut gemeint“ sein 30-jährigen Bühnenjubiläum bei uns! Interessant wird´s, wenn die „Post-Boten das Beste aus Facebook“ vorlesen – gemeint sind damit Atze Schröder, Micky Beisenherz und Till Hoheneder. Die besten Tweets, die lustigsten Posts und die beklopptesten Beiträge des Jahres 2017 werden von ihnen ordentlich auseinander genommen. Außerdem veranstalten wir in gleich drei anderen Häusern verschiedenste Künstler. Die Newcomer bekommen im Club Subway bei unserer Reihe „Zum Lachen in den Keller“ ihre Bühne (u.a. Sertaç Mutlu und Thomas Schmidt). Wer eine größere Spielfläche benötigt, tritt im Club Bahnhof Ehrenfeld auf (Jan van Weyde, Friedemann Weise und mehr). Und mit den „Großen“ gehen wir ins E-Werk (z.B. Enissa Amani oder Ralph Ruhte)- diese Produktionen sind besonders spannend. Fast 30 Veranstaltungen in zweieinhalb Wochen sind eine organisatorische Meisterleistung.

KT: Blick in die Zukunft – wie sieht das Gloria in fünf Jahren aus und was wünschen Sie sich?

MZ: Das GLORIA soll sich die Abwechslung zwischen Mainstream und Independent, alt und neu, Tradition und Modern im Programm behalten. Wir möchten mit den Künstlern wachsen und sie z.B. vom Subway bis ins GLORIA begleiten. Im Grunde sollen sich Künstler, Gäste und Veranstalter weiterhin so wohl fühlen und immer wieder gerne den Weg ins GLORIA finden.

KT: Vielen Dank für das Gespräch!

