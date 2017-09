Ausgabe Oktober 2017

Breit gefächters Kino- und TV-Programm

Seit seiner Gründung im Jahre 1991 hat sich das Film Festival Cologne, vormals Cologne Conference, zu einem zentralen Branchentreffpunkt und zugleich zu eine, wichtigen Publikumsfestival entwickelt. Im Zentrum stehen Kino- und TV-Premieren, Preisverleihungen sowie erstklassig besetzte internationale Fachkonferenzen, die neue Entwicklungen in den Fokus rücken. Auch in diesem Jahr präsentiert das Film Festival Cologne unter der Leitung von Direktorin Dr. Martina Richter ein breit gefächertes Programm: In den Reihen Top Ten TV, Look, Kino, Made in NRW, Kultnacht und Showcases werden die besten Produktionen der internationalen Medienlandschaft vorgestellt. Zudem werden Werkstattgespräche mit Regisseuren, Autoren und Produzenten sowie Branchenempfänge, exklusive Premieren und Preisverleihungen.

29.9-6.10., diverse Locations, www.filmfestival.cologne.de

