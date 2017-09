Ausgabe Oktober 2017

Fortsetzung auf Grund der riesigen Nachfrage

Was als einmalige Veranstaltung zum 20-jährigen Bühnenjubiläum von Liedermacher Björn Heuser geplant war, findet aufgrund der riesigen Nachfrage seine Fortsetzung. „Für uns war bis Sonntagabend klar, dass es keine Wiederholung gibt“, erklärt Björn Heuser noch vor einem Jahr. „Was dann an Resonanz kam, war unfassbar. Videos auf Facebook sind teilweise über 1.000 Mal geteilt worden, es gab nur euphorische Kommentare, SMS und Anrufe. Und da waren ganz viele dabei, die gesagt haben, dass wir das unbedingt wiederholen müssen, weil wir offenbar das kölsche Hätz ganz tief berührt haben.“ Als denn noch Arena-Chef Stefan Löcher zum Hörer griff und nach einer Wiederholung fragte, war klar: KÖLLE SINGT wird fortgesetzt.

„Es war einfach ein magisches Erlebnis, fast 12.000 Menschen sind glücklich nach Hause gegangen, haben in den Gängen und teilweise in den Straßenbahnen weitergesungen und schwärmen immer noch von diesem Erlebnis. Es wäre zu schade, diese emotionalen Momente nicht zu wiederholen“, so Heuser, der immer noch völlig perplex ist. Auch nächsten Sonntag wird am nunmehr bewährten Konzept aus den schönsten kölschen Songs, sympathischen Gästen und der Björn Heuser-Band als Unterstützung festgehalten. Und wie bei der Premiere wird es eine Centerstage in der Mitte der Arena geben. „Das hat viel zum einzigartigen Gemeinschaftserlebnis beigetragen“, freut sich Heuser.

1.10., 18h, LANXESSarena, 18,80-23,80 €, www.koelnticket.de

