Ausgabe Oktober 2017

Stealing from the West – Kulturelle Aneignung als postkoloniale Vergeltung

Das Konzept kultureller Aneignung ist zuletzt Gegenstand einer hitzigen Debatte geworden. Die freie, spielerische Praxis des Übertragens und Zitierens von Texten aus „anderen“ Kulturen offenbart sich unversehens in ihrer erschreckenden, politisch-ökonomischen Dimension von Ausbeutung und Profit. Was bis vor Kurzem noch als rein ästhetischer, irgendwie postmoderner und eigensinniger Kunstgriff galt, wird plötzlich kritisiert: Eine weiße, dominante Mehrheit, so heißt es, nimmt sich, was ihr gefällt ‒ zum Nachteil von indigenen Stimmen, People of Color und anderen, die kulturell und politisch unterdrückt werden.

Die PLURIVERSALE VII, die diesjährige Herbstausgabe des halbjährlichen Programms der Akademie der Künste der Welt, setzt sich auch dieses Mal wieder aus zahlreichen Veranstaltungen, Filmvorführungen, Gesprächen und Performances zusammen und ergründet nun Aspekte kultureller Aneignung. Die Saison wurde bereits am 20. September mit einer Ausstellungseröffnung eingeleitet, in der Ines Doujak und John Barker eine neue Doppelperformance zeigten, in der sie mit geschmacklosen und schmutzigen Witzen ein dunkles Spiegelbild westlicher Gier entwerfen.

PLURIVERSALE VII: 20.9. – 10.12, diverse Veranstaltungsorte in Köln, Weitere Informationen zum Programm unter: www.academycologne.org

