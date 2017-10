Deutschlands erfolgreichste Dinnershow

Ausgabe Oktober 2017

Fantissima im Phantasialand setzt in ihrer 14. Saison neue Maßstäbe

Fantissima, die Dinnershow im Phantasialand, lädt seit nunmehr 14 Jahren ein zu einer Reise zwischen Show und Lifestyle, Erlebnis und Genuss und ist nicht zuletzt wegen ihrer Symbiose von Entertainment, Ambiente und Kulinarik heute die erfolgreichste Dinnershow Deutschlands. Am 28. September 2017 ist Fantissima in die neue Spielzeit gestartet und fasziniert aufs Neue mit künstlerischer Klasse und kulinarischer Leidenschaft in einem Ambiente der besonderen Art.

Mit einer unvergleichlichen Verschmelzung aus gefühlvollem Gesang, atemberaubender Artistik, mitreißenden Choreographien und beeindruckenden Showeffekten ist Fantissima eine Show, die neue Maßstäbe setzt. Seit den Anfängen hat die Künstlerische Leiterin Manuela Löffelhardt die Show immer wieder weiterentwickelt und in diesem Jahr eine ästhetisch und künstlerisch einzigartige Inszenierung geschaffen, die sich vollends vom klassischen Dinnershow-Stil löst. Jeden der fünf Showblöcke hat sie als eine eigene, in sich abgestimmte Geschichte inszeniert: Ein geschäftiges Probenstudio, in dem ein amüsanter Blick hinter die Kulissen des Showbusiness geworfen wird. Ein stylisches Appartement, in dem jeder Act ganz ästhetisch die dunkleren Farben der Liebe spüren lässt. Ein futuristisches Labor, in dem die Künstler in einer Welt der Maschinen mit unglaublicher Dynamik und künstlerischer Kraft um Menschlichkeit ringen. Eine schwungvolle Zeitreise durch Musik und Mode und eine prunkvolle Ballnacht einer dekadenten Gesellschaft zwischen Schein und Sein.

Auch kulinarisch bereitet die neue Saison von Fantissima Genüsse der besonderen Art. Genau getaktet zwischen den einzelnen Showblöcken erleben die Gäste das 4-Gang-Gourmet-Menü von Gastronomiedirektor Torsten Hoffmeister. Auch für die neue Spielzeit von Fantissima hat er mit seinem Küchenteam mit viel Knowhow und Liebe zum Detail ein Gourmet-Menü komponiert, das eine unnachahmliche Geschmacksvielfalt bietet.

Fantissima 2017/2018, Phantasialand, 28.9.2017 bis 30.6.2018, Mi-Sa 20h, So 19h, weitere Informationen und Tickets: Tel. 02232 366 00 und www.fantissima.de

Ihr findet Koelner.de neben Facebook auch auf Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!