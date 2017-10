Ausgabe Oktober 2017

D 2017, R: Matto Barfuss, Start. 12.10.

Sechs Jahre lang, von 1996 bis 2002, verbrachte das Multitalent Matto Barfuss immer wieder lange Zeit in unmittelbarer Nähe einer Geparden-Familie. Seitdem widmet der sogenannte „Gepardenmann“, als Fotograf und Tierschützer im Auftrag der UN, immer wieder seine Aufmerksamkeit diesen faszinierenden Raubtieren. So begann er im Jahre 2014 die Gepardin Maleika in einer mehrjährigen Langzeitstudie bei der Aufzucht ihrer sechs Jungen mit der Kamera zu begleiten. Er wird Zeuge, wie die Geparden-Mutter ihre noch hilflosen Kleinen gegen die Gefahren in der freien Wildbahn verteidigt. Auch wenn sein Naturfilm an der mittlerweile schon üblichen Krankheit leidet, dass der OFF-Kommentar – gesprochen von TV-Moderator Max Moor – die Tiere vermenschlicht, lohnt sich die spektakulär bebilderte und informative Dokumentation. -nr

Zum Kinostart verlosen wir 2 x 2 Tickets zum Film.

Teilnahmeschluss ist der 12.10.

Ihr findet Koelner.de neben Facebook auch auf Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!