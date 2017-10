Querbeat im Palladium

Ausgabe Oktober 2017

„Sei mal ein bisschen übertrieben!“

„Sei mal ein bisschen übertrieben!“ Mit dieser Aufforderung aus dem Querbeat-Song „Fettes Q“ scheint die Brass-Band in erster Linie sich selbst provoziert zu haben. Seit einigen Jahren muss man um einige Trompetenlängen weiter ausholen, um Querbeat ein Profil geben zu können. Mit massiver Popmusik hat sich die Kölner Band längst tief in die Herzen der Fans posaunt. Auf ausverkauften Konzerten und Festival-Bühnen begeistern die 15 Bühnen-Rebellen, die sich schon 2001 zusammengefunden haben, tausende Fans. In ihren stimmungsgeladenen Live-Shows überschreitet Querbeat regelmäßig die legalen Party-Energie-Messwerte. Und da die Band ihre Kompositionen auch im eigenen Studio produziert, hat Querbeat quasi nebenher einen ganz eigenen Sound geschaffen. Zu erleben gibt es diesem im diese Woche im Palladium.

5.-7.10, Palladium, www.fettesq.querbeat.info

