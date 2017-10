Ausgabe Oktober 2017

„Fantasie – mit zwei Harfen durch die russische Musik“

Laura Oetzel und Daniel Mattelé bilden ein recht ungewöhnliches Gespann, denn sie präsentieren die Musik der großen Meister auf zwei Konzertharfen. Für diese äußerst seltene Besetzung ist es notwendig, dass alle Werke selbst arrangiert werden. In diesem Jahr wird von Laura Oetzel und Daniel Mattelé ein ganz besonders spannendes Programm, mit Werken von Tschaikowski, Mussorgski, Skrjabin und Glinka, zu hören sein. Ihre „Impressionen“-Tour im vergangenen Jahr begeisterte ihr Publikum in ganz Deutschland und nun schicken sie sich an, diese Begeisterung erneut in die Bundesrepublik zu tragen. Neben ihrem Konzert in Köln führt sie ihre neue Tournee unter anderem noch nach Göttingen, Erfurt, Leipzig, und Berlin.

Harfenduo Laura Oetzel & Daniel Mattelé: 15.10., 11+16h, Trinitatiskirche, Eintritt: 15/12€ Weitere Informationen unter: www.dasharfenduo.de

