Spielarten 2017

7.-13.10., Comedia Theater, www.comedia-koeln.de

Auf unserer Facebook-Seite verlosen wir Karten für das Eröffnungsstück der Kölner Spielarten: Die Kartoffelsuppe!

Zum Stück vom Theater AGORA: Frau Milena wurde vom Ministerium damit beauftragt, Kindern gesunde Nahrung schmackhaft zu machen. Es ist ihr erster Arbeitstag und sie hat frisches Gemüse sowie Küchenutensilien mitgebracht. Der Duft der köchelnden Suppe erinnert sie an ihr Herkunftsland, an ihre Familie, an den Krieg und an Sonia, das „liebste Ferkel der Welt“, das ihr so nahe stand … Eine Neuinszenierung des 1999 uraufgeführten Stücks in Koproduktion mit dem Theater LAIKA, welches sich auf die Verbindung von Erzählung und Nahrung spezialisiert hat.