Ausgabe Oktober 2017

Der Vorverkauf für das Sommerfestival in Köln und Bonn beginnt.

Jeck im Sunnesching war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. 28.000 Zuschauer jubelten den kölschen Top-Bands im Deutzer Jugendpark und in der Bonner Gronau zu. Über 50.000 Jecken feierten im Rheinland beim parallel veranstalteten Kneipenfestival. Kaum sind die letzten Kölschen Tön verstummt, steht auch schon der Termin für 2018 fest: es wird der 1. September und der Vorverkauf startet schon heute. In Köln wird wie gewohnt im Deutzer Jugendpark gefeiert, dagegen zieht Bonn von der Gronau in die größere Rheinaue. Wie in den letzten Jahren wird ein großer Run auf die Tickets erwartet. Bislang waren die Festivals in Köln und Bonn sowie zahlreiche Konzerte in den Gastronomien weit im Voraus ausverkauft. „Am Programm wird noch geschliffen“, sagt Festival-Organisator Jochen Gasser. „Wir werden auf jeden Fall wieder das Who is Who der kölschen Musikszene auf den Bühnen in Bonn und Köln vereinen. Wann wer wo spielt müssen wir noch abstimmen.“ „Neben den Festivals ist das Herzstück von Jeck im Sunnesching das Feiern op de Stroß und in vielen Gastronomien im Rheinland“, sagt JiS-Initiator Thomas Deloy, Geschäftsleitung Marketing und PR der Privatbrauerei Gaffel. „Wir rechnen wieder über 100 teilnehmenden Bars, Kneipen, Clubs und Biergärten.“

Jeck im Sunnesching 2018: 1.9., Deutzer Jugendpark + Bonner Rheinaue, Tickets gibt es ab heute, Donnerstag den 5. Oktober 2017, 18 Uhr unter www.gaffel.de/tickets sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

