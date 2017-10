Köln Tag im Oktober

Ausgabe Oktober 2017

Freier Eintritt in die städtischen Museen

Am heutigen Donnerstag ist es wieder soweit. Die Museen der Domstadt laden zum Köln Tag! Wie an jedem ersten Donnerstag des Monats heißt das: Alle Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in Köln haben freien Eintritt in die Ständigen Sammlungen der städtischen Museen! Also unbedingt vorbeischauen! Zusätzlich schließen die Museen an diesem Tag erst um 22 Uhr. So bleibt auch nach der Arbeit noch mehr als genug Zeit, um etwas Kultur zu schnuppern.

Für einen Überblick über die teilnehmenden Museen und das heutige Programm bekommt ihr unter: www.museenkoeln.de

