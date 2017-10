Spaß muss sein!

Ausgabe Oktober 2017

Das 27. Internationale Köln Comedy Festival beginnt

Vom 12. bis 28. Oktober können Fans von Comedy und Kabarett in Köln ein hochkarätig besetztes Programm genießen. An 17 Tagen bietet das Köln Comedy Festival über 130 Veranstaltungen mit über 150 Künstlern in 19 verschiedenen Spielstätten. Darunter gibt es zahlreiche Premieren und Festival-Specials. Die Eröffnungsveranstaltung „Köln lacht!“ war wie immer schnell ausverkauft. Am Starttag des Festivals, Donnerstag, 12. Oktober, gibt es aber noch Karten für den Auftritt von Gerd Dudenhöffer im Comedia Theater und für Manuel Wolff im Atelier Theater. Erstmals wird in diesem Jahr „Die Nacht der Preisträger“ präsentiert. In dieser Abschlussgala stellt Klaus-Jürgen „Knacki“ Deuser die Gewinner verschiedener Kabarett- und Comedypreise vor.

Köln Comedy Festival, 12.-28.10, diverse Locations, Termine unter „Bühne“, Weitere Infos unter www.koelncomedy.de, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de

