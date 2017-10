Hoch die Hände, Wochenende!

Ausgabe Oktober 2017

Tipps für die Tage vom 6. – 8. Oktober

In Köln und Umgebung ist ja grundsätzlich viel los und viel zu entdecken gibt es ebenfalls. So machen auch die kommenden freien Tage dahingehend keine Ausnahme. Bedient werden an diesem Oktoberwochenende vor allem Musikfans mit einer neuen Ausgabe von „Lagerfeuer Deluxe“ im Studio 672 am Stadtgarten oder dem „NUR LIVE“ Festival auf dem Gelände der Sporthochschule Köln. Aber auch Shoppaholics kommen dank verkaufsoffenem Sonntag in der Kölner Innenstadt auf ihre Kosten. Wem also der Samstag in der Stadt nicht ausreicht, der kann sich auch am kommenden Sonntag in die Geschäfte stürzen.

Was ihr neben toller Musik und ausgiebigen Einkaufstouren noch alles an diesem Wochenende erleben könnt, erfahrt ihr bei den Kollegen von ksta.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!