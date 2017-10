In der 3. Jahreszeit

Ausgabe Oktober 2017

Die schönsten Herbstfeste in Köln und Umgebung

Die Winde werden rauer, die Blätter fallen und allmählich muss sich jeder wieder mit dicken Jacken und warmen Schals anfreunden. Der Herbst ist im Rheinland angekommen – mit allem was dazu gehört, gelegentlichem fiesen Wetter inklusive. Wer sich davon allerdings nicht die Wochenendausflüge verderben lassen will und noch nicht genau weiß, was er an den nächsten Samstagen und Sonntagen anstellen soll, dem helfen garantiert die Tipps der Kollegen von ksta.de. Die haben nämlich einmal die schönsten Herbstfeste in der Umgebung für euch zusammengetragen. Egal ob Apfelfest in Bölingen oder Herbstfest auf Schloss Dyck, an trübe Herbsttage ist dort sicher nicht zu denken und auf einen goldenen Herbst lässt sich ja auch immer hoffen.

Mehr zu diesem Thema lest ihr bei den Kollegen von ksta.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!