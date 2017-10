Ausgabe Oktober 2017

Traditioneller Südstadt-Kneipenmarathon

Am 7.10 heißt es in der Südstadt wieder Kölsch, Kultur und Biervielfalt! Mit dem extra angefertigten Reisepass – der in jeder teilnehmenden Kneipe abgeholt werden kann – ziehen morgen wieder zahlreiche Kölner durch die Südstadt. Hier können ausgewählte Biere probiert, Live-Musik genossen “Visum-Stempel” gesammelt werden. Das fünfte Bier gibt es dann gratis.

Mehr Infos gibt es hier!

7.10., diverse Locations, Eintritt frei

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!