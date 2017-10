Rein ins Eigenheim

Ausgabe Oktober 2017

KSK Immobilien eröffnet Filiale in der Neumarkt Passage

Ob ein neues Zuhause oder passende Gewerberäumlichkeiten: Seit mehr als 20 Jahren bringt die KSK-Immobilien als Immobilienmakler der Kreissparkasse Köln Angebot und Nachfrage nach Immobilien im Rheinland zusammen und entwickelte sich so zum größten Makler im Rheinland. Rund 1.000 Objekte befinden sich in ihrem Immobilienangebot. Darunter: Bestandsimmobilien, Neubauimmobilien, Gewerbeimmobilien sowie Land- und forstwirtschaftliche Immobilien und noch einiges mehr. Interessenten, die mit dem Kauf einer Immobilie liebäugeln, können sich nun in der neuen Filiale in der Neumarkt Passage einen eigenen Überblick über das Portfolio der KSK Immobilien verschaffen.

KSK Immobilien: Neumarkt Passage, Neumarkt 18a (Innenstadt), Ö: Mo-Sa 10-20h, Tel. 0221 17 94 940, www.ksk-immobilien.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!