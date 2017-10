Back To The Roots

Ausgabe Oktober 2017

Neuer TASCHEN-Flagship Store nahe der alten Wirkungsstätte

Vor rund 37 Jahren hob der damals 18-jährige Benedikt Taschen in der Lungengasse seinen Comicladen aus der Taufe und legte damit den Grundstein für seinen Verlag. Nun eröffnete im vergangenen September der neue, von den Designern Alberto Stampanoni Bassi und Salvatore Licitra konzipierte Flagship Store des TASCHEN-Verlags am Neumarkt. Zur Eröffnung ließ es sich der Verhüllungskünstler Christo nicht nehmen, für eine Signierstunde seines neuen Bildbandes „Floating Piers“, am neuen Standort vorbei zu schauen.

Mussten sich die TASCHEN-Fans der ersten Stunde noch mit 25 Quadratmetern und Comicheften begnügen, präsentiert der neue Flagship Store sein Angebot aus Kunst und Kultur, Pop und Mode, Film und Fotografie, Sex und Glam auf 200 Quadratmetern Verkaufsfläche im großzügigen Mid-Century-Ambiente. Damit fügt sich der TASCHEN Store elegant ins architektonische Umfeld, denn das in den 1950er-Jahren nach Plänen des Architekten Peter Baumann errichtete Geschäftshaus Neumarkt 3 ist selbst eine als Gesamtkunstwerk durchgestaltete Architekturikone, die sich mit Werken prominenter Künstler wie Ewald Mataré, Georg Marcks, Georg Meistermann oder Stefan Wewerka schmückt und mit dem 1845 gegründeten Kunsthaus Lempertz eines der führenden Kunstauktionshäuser Europas beherbergt.

TASCHEN-Store: Neumarkt 3 (Innenstadt), Ö: Mo-Sa 10-20h, www.taschen.com

