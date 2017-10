Gespielt wird immer

Ausgabe Oktober 2017

Anzeige: Spieleabend und Spielenachmittage im MAKK

„Spiele für Groß und Klein“, so lautet an vier Tagen das Motto zur Ausstellung „Im Spielrausch“ im Museum für Angewandte Kunst Köln (MAKK). Am 22. Oktober 2017 und am 14. Januar 2018 startet um 14:30 Uhr der Spielenachmittag „Spiele des Lebens – von Halma bis Halligalli“. Ein Spielenachmittag, der sich über mehrere Generationen erstreckt: Großeltern und Enkel, Eltern und Kinder, Tanten und Nichten, Onkel und Neffen spielen gemeinsam im Team und zeigen sich gegenseitig die Spiele ihrer Kindheit. Wie haben sich die Spiele verändert oder spielen wir am Ende immer wieder das Gleiche? Spielend können Sie diesen Fragen nachgehen. Mit einer guten Portion Teamgeist und können Sie den Parcours aus Spielen von Halma bis Halligalli gewinnen.

(Anmeldung zu den kostenlosen Spielenachmittagen im Voraus erbeten unter

www.im-spielrausch.de/kontakt/anmeldung-spieleabend)

Überall auf der Welt wird gespielt! Doch wissen Sie, welche Spiele in Afrika oder Nordeuropa gespielt werden? Finden Sie es selbst heraus und katapultieren Sie sich für ein paar Stunden in ein anderes Land. Begeben Sie sich auf eine spielerische Reise in ferne Kulturen. Unter Anleitung von Kennern der jeweiligen Kulturen versuchen Sie sich selbst – beispielsweise an dem afrikanischen „MAU-MAU“: am 18.11.2017, um 18 Uhr. Nach Nordeuropa geht die Reise am 3. Advent, dem 17.12.2017, um 14:30 Uhr. Vergessen Sie Ihren Reisepass und Koffer! Packen Sie stattdessen ihren Ehrgeiz und ihr strategisches Denken ein!

Die Welt des Spielens ist voll von Sieg und Niederlage, Jagd und Verfolgung oder Rätsel und Eroberung. Avatare, Puppen sowie Spielfiguren agieren als Stellvertreter auf Bildschirmen, Bühnen und Brettern und lassen uns eintauchen in Spielwelten. In der Ausstellung „IM SPIELRAUSCH. Von Drachentötern, Königinnen und Pixelmonstern“ wird die Kulturgeschichte des Spiels in 6 Leveln inszeniert.

„IM SPIELRAUSCH. Von Drachentötern, Königinnen und Pixelmonstern“: Bis 4. Februar 2018, Museum für Angewandte Kunst, An der Rechtschule, 50667 Köln. Di-So 11-17 Uhr, Eintritt: 6/3,50 Euro. Katalog: 9,50 Euro. Mehr Informationen und umfangreiches Begleitprogramm: www.makk.de / www.im-spielrausch.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!