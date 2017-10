Wer weiss wofür et jot es

Ausgabe Oktober 2017

Wissen Sie, warum der Salon „Charme und Schere“ in Köln Ehrenfeld bis auf Weiteres geschlossen bleibt? Ganz einfach, weil Anton Schmitz behauptet hat, dass sich Helene Fischer von ihm die Haare machen lässt. Natürlich hat er das nur gesagt, um Lina Lützenkirchen zu beeindrucken. Aber leider war das längst nicht seine dümmste Lüge! Nur hat er doch nie damit gerechnet, dass ihn Lina ganz überraschend besucht. Noch dazu an dem verflixten Dienstag, an dem sein Schwager Olli den toten Fisch in seiner Tasche findet und seiner Schwester Jenny am Rasthof Siegburg ihre tote Tante abhandenkommt. Und mal ganz ehrlich, wer könnte bei diesem Chaos schon ans Haare schneiden denken!

Zusatzvorstellungen an den Sonntagen im Januar und März (14.00 Uhr; außer 11.02)

12.10.17-25.03.18, Fr 20h, Sa 17&20h, So 17h, Volksbühne am Rudolfplatz, 31,05 €, www.volksbuehne-rudolfplatz.de

