Boyce Avenue zurück in Deutschland

Ausgabe Oktober 2017

Anzeige: Weltruhm durch YouTube

Boyce Avenue sind die drei Manzano Brüder Alejandro (Gesang, Gitarre, Piano), Fabian (Gitarre, Gesang) und Daniel (Bass, Percussion, Gesang). Nach der Bandgründung im Jahr 2004 begannen sie 2007 damit, Videos von Live-Aufnahmen auf YouTube zu veröffentlichen, in denen sie sowohl Coverversionen als auch eigene Songs darbieten. Bis heute steigern Boyce Avenue kontinuierlich ihre Klickzahlen und verzeichnen auf YouTube mittlerweile über 3,1 Miliarden Views sowie über 9,4 Millionen Follower. Das macht sie zur größten Band auf YouTube weltweit und stellt sie auf eine Ebene mit Künstlern wie Justin Timberlake, Drake, Lady Gaga und Coldplay. Auch auf anderen Social-Media-Plattformen kann das Trio eine breite, digitale Anhängerschaft vorweisen. Auf Facebook haben sie kürzlich die Drei-Millionen-Marke geknackt und bei Twitter folgen ihnen mehr als eine halbe Millionen Fans. Mit ihren abwechslungsreichen Live-Shows begeistern Boyce Avenue Fans auf der ganzen Welt. In über 30 Ländern verkauften sie bis heute mehr als 600.000 Tickets und im Oktober macht die Band während ihrer „Be Somebody World Tour“ auch für drei Shows in Deutschland Halt.

Wir verlosen 3 x 2 Tickets.

Boyce Avenue: 31.10., 19.30h, E-Werk, Tickets

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!