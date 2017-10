Ausgabe Oktober 2017

Direkt aus dem Londoner West End

CATS ist wohl eins der magischsten Musicals der Welt. Fantasievoll und elegant vereinen sich in Andrew Lloyd Webbers Meisterwerk Musik, Tanz und spektakuläre Kostüme zu einem aufregenden Ganzen. Ausgezeichnet mit zahlreichen internationalen Theaterpreisen hat CATS sowohl im Londoner West End als auch am New Yorker Broadway alle Rekorde gebrochen, über 73 Millionen Zuschauer zählt der gefeierte Klassiker weltweit. In 2017 kehrt das Original in der Erfolgsproduktion, die 2015 als „Bestes Musical Revival“ für den Laurence Olivier Award nominiert wurde, direkt vom Londoner West End nach Deutschland zurück. Vom 08. bis 26. November 2017 ist CATS im Musical Dome in Köln zu erleben.

Wenn sich die Jellicle Katzen auf dem silbern schimmernden Schrottplatz zum alljährlichen Katzenball die Pfoten reichen, sind Erwachsene und Kinder gleichermaßen verzaubert: Im Mondlicht einer magischen Nacht wetteifern listig-charmante Charaktere wie der Zauberkater Mister Mistoffelees, die schöne Victoria oder der Bösewicht Macavity um das Geschenk eines zweiten Lebens. Dabei vereinen Andrew Lloyd Webbers Melodien und die Choreografien katzenhafte Bewegungen mit menschliche Charakterzügen. Das Highlight: Der Welthit „Memory“ der Katzen-Diva Grizabella.

08.11.-26.11., Köln, Musical Dome, 22,50/85,50 € zzgl. Gebühren (Kinder bis einschließlich 14 Jahre erhalten 50% Rabatt), www.cats-musicals.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!