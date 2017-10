Cholerischer Charakter

Ausgabe Oktober 2017

In Gernot Hassknechts zweitem Soloprogramm „Jetzt wird’s persönlich!“ wird alles bunter, schriller und größer. Die Kultfigur aus der „ZDF – heute show“ nimmt alles – stellvertretend für sein Publikum – persönlich. Und er wird auch mehr denn je gebraucht – gerade im Wahljahr 2017: Was läuft nur schief in diesem Land? Wer hat sich noch gleich das G8-Abitur ausgedacht? Und warum ist man bitte als gesetzlich Versicherter heutzutage im Grunde genommen dem Tode geweiht?

Gernot Hassknecht: 13.10., 20h, Gloria

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!