Ausgabe Oktober 2017

Wir verlosen 4×2 Tickets für „Unendlich Luft“

Ab dem 12. Oktober steht Köln ganz im Zeichen der Comedy-Szene: Das 27. Internationale Köln Comedy Festival bietet 17 Tage lang wieder ein Comedy-Programm vom Feinsten. Im vergangenen Jahr feierte das Köln Comedy Festival bei der 26. Ausgabe einen Zuschauerrekord mit rund 64.000 Zuschauern. Damit ist es das größte Comedy-Festival im deutschsprachigen Raum. Das Festival bietet jede Menge Premieren, Mixshows und wieder viele neue Specials: Scherze und Witze, schräge Schoten, klassischer Klamauk, hintergründiger Humor und politische Pointen – erzählt, gespielt und gelesen. Insgesamt gibt es über 130 Veranstaltungen mit über 150 Künstlern in 19 verschiedenen Spielstätten – vom Ersten Kölner Wohnzimmertheater bis hin zur LANXESS arena.

12.-28.10., diverse Locations, www.koelncomedy.de

Auf Facebook verlosen wir 4×2 Tickets für “Unendlich Luft” im Comedia Theater am 23.10.!

Zum Stück: “Unendlich Luft” (Nils Kretschmer & David Vormweg)

Zwei Jungs, die jetzt Männer sind. Zwei Männer, die Jungs bleiben und die Sehnsucht, einmal Prinz zu sein. Köln Comedy präsentiert: „Unendlich Luft“ ist das erste, preisgekrönte Stück des Newcomer-Duos Nils Kretschmer und David Vormweg. Die beiden Absolventen der Folkwang Universität sprengen mit ihrem Debut die Grenzen des herkömmlichen Theaters. „Unendlich Luft“ ist eine Hommage an das Leben selbst und den Mut, das Unerwartete zu wagen. Vier Geschichten, zwei Songs, eine Flüchtlingskrise, 37 unglückliche Verliebtheiten und am Ende die Gewissheit: Nichts ist besser als Jetzt. Nils und David nehmen ihr Publikum mit auf eine urkomische Reise mit zahlreichen Figuren, Geschichten und Kostümen, und stecken es an mit all ihrer Leichtigkeit, ihrem Elan und ihrem Mut. Was übrig bleibt, ist ein unbestimmtes Wissen davon, dass Alles möglich ist.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!