Monströse Skulpturen

Ausgabe Oktober 2017

Bronzeplastiken von Joan Miró

Die Ausstellung „MIRÓ – Welt der Monster“ im Max Ernst Museum stellt das plastische Schaffen des berühmten Künstlers Joan Miró in den 1960er- und 1970er-Jahren heraus. In dieser Zeit entstanden viele aus Fundstücken kombinierte Figuren, die anschließend in Bronze gegossen und teilweise farbig bemalt wurden. Rund 40 bis zu drei Meter hohe Bronzeplastiken stehen im Dialog mit ausgewählten Gemälden, Arbeiten auf Papier und Tapisserie. Sie erlauben Einblicke in das alle Gattungen übergreifende Schaffen Mirós. Mit einer speziellen Puzzle-Game-App können Besucher eigene virtuelle Monster kreieren. -ar

„MIRÓ – Welt der Monster“: Max Ernst Museum Brühl des LVR, Max-Ernst-Allee 1, Brühl, Tel. 02232-579 30, Ö: Di-So 11-18h, 10,50/6,50 € (bis 18 Jahre Eintritt frei), bis 28.01.2018

