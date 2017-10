Ausgabe Oktober 2017

Ökologischen Lifestyle-Markt feiert Premiere in Köln

Der “Grüne Markt” feiert seine erste Ausgabe im Herzen von Köln. Der ökologische Lifestyle-Marktesieht sich als Plattform und Genussmeile für alles, was das Leben in der Stadt grüner macht. Das Ganze findet in entspannter Atmosphäre in einer ehemaligen Fabrikhalle statt. Besucher dürfen sich auf Anbieter aus den Bereichen Kosmetik, Fashion, Textilien, Food, Accessoires, Unterhaltung, ökologischer Landwirtschaft, Bio-Lebensmitteln und allem was das grüne Großstadtherz noch begehrt, freuen.

29.10., 11-20h, Barthonia Showroom. 3 €, www.dergruenemarkt.de

