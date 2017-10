Europas modernster Saturn

Ausgabe Oktober 2017

Anzeige: Am 12. Oktober feierte der Saturn im City-Center Porz seine Neueröffnung

Nach 5 Monaten war es endlich soweit:der Staurn in Porz öffnete in neuem Gewand wieder die Tore für seine Kunden. Für den Umbau wurden Wände, Decken, Stromleitungen sowie Klima- und Lichtanlage erneuert. “Im Grunde genommen haben wir wieder bei einem Rohbau begonnen”, so Geschäftsführer Nikolaus Vagt. Im neu gestalteten Eingangsbereich werden die Kunden nun von der GSM-Abteilung (Global System for Mobile Communication) empfangen. hier können die neuesten Smartphones und Tablets auf beleuchteten Tischen genau unter die Lupe genommen werden. Außerdem wurde der Bereich der Klein- und Großelektrik erweitert und die Kunden dürfen sich auf ein erweitertes Angebot freuen. Auch der Kassenbereich wurde neu gestaltet: Kassen, Information und Service wurden zu einer KIS-Theke zusammengefasst. Bis zu fünf Kassen sorgen für eine schnelle Bedienung, aber auch Online-Bestellungen können an der KIS-Theke abgeholt werden.

Impressionen aus dem Markt « Zurück 1 | 6 Weiter » Der neue Eingangsbereich Foto: Sebastian Winand Im Grunde startete der Umbau mit einem Rohbau. Foto: Saturn Die neu gestaltete KIS-Theke Foto: Sebastian Winand Alles für das Home-Entertainment. Foto: Sebastian Winand Die neue Elektro-Abteilung bietet mehr Raum als vorher. Foto: Sebastian Winand Das Team von Saturn in Porz Foto: Sebastian Winand e-mail

Service steht im Vordergrund

Immer mehr Kunden bestellen Ware bei Saturn im Internet und holen diese dann in ihrem Markt. Der Vorteil gegenüber reinen Online-Händlern liegt auf der Hand: die Kunden finden im Markt immer einen kompetenten Ansprechpartnern bei Fragen und Problemen. Außerdem bietet Saturn an, dass Geräte wie Fernseher, WLAN-Router, Kühlschränke oder Herde nicht nur direkt nach Hause geliefert werden, sondern auch aufgebaut, angeschlossen und dem Kunden erklärt werden. Ebenso werden Altgeräte mitgenommen und fachgerecht entsorgt. Ein ganzes Team von sieben Mitarbeitern ist in Porz nur mit dem Außer-Haus-Service beschäftigt. Ein weiterer Service ist die flexible 0%-Finanzierung, die eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, eine größere Anschaffung preisgünstig zu finanzieren.

Ein motiviertes Team und tolle Angebote

Zur Feier der Wiedereröffnung gibt es natürlich auch die passenden Angebote. Fernsehen, Elektro-Großgeräte, Smartphones und vieles mehr sind deutlich reduziert. Die Angebote gibt es im aktuellen Prospekt. Zu guter Letzt haben die beiden Geschäftsführer Nikolaus Vagt und Ralf Schmidtbauer noch ein paar Worte für ihre Mitarbeiter: “So ein Umbau ist auch eine große körperliche und psychische Aufgabe und wir wollen uns bei allen Mitarbeitern bedanken, die in den letzte fünf Monaten großartiges geleistet haben. Sowas schafft man nur, wenn man so ein tolles Team hat!”

Saturn im City-Center Porz, Josefstraße 12, Tel. 02203 369 20, koeln-porz@saturn.de

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!