Rettet das Radio Museum

Ausgabe Oktober 2017

Dringend Förderer gesucht

In Delbrück, gleich hinter der S-Bahn betreiben engagierte Freiwillige das „Radio Museum“, in dem es knapp 4.000 Rundfunk- und Tonbandgeräte sowie Plattenspieler von den Anfängen der Rundfunktechnik bis in die Achtziger Jahre zu bestaunen gibt. Seit 1999 sind die Vereinsmitglieder der Fördergesellschaft RadioMuseum Köln e.V. aktiv und stolz auf ihre Ausstellungsstücke wie den ersten Phonographen von Edison. Der Museumsunterhalt aber bedarf wichtiger Spenden. Zur Zeit belasten die Vereinsmitglieder zum Teil sogar ihre Rente. Damit das „RADIO Museum“ und die wertvolle Sammlung auch für zukünftige Generationen und die Medienstadt Köln erhalten bleibt, sucht der Verein daher dringend weitere Förderer.

Mehr Infos: www.radiomuseum-koeln.de

