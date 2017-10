ALEX schmeckt den Mitarbeitern

Ausgabe Oktober 2017

Anzeige: Studie zeichnet das Gastro-Unternehmen als TOP Arbeitgeber aus

Das Gastgewerbe verzeichnete in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs von 38 % bei den Beschäftigungsverhältnissen und zählt damit zu den Jobmotoren in Deutschland. Auch die Mitchells & Butlers Germany GmbH, die u.a. in der Kölner Friesenstraße ein ALEX und eine ALL BAR ONE betreibt, baut ihre Mitarbeiterzahl kontinuierlich aus und bietet attraktive Angebote für die Arbeitnehmer. Das Unternehmen erhielt vom Magazin Focus die Auszeichnung „Deutschlands beste Jobs mit Zukunft“ in der Gastronomie-Branche.

Weiterbildung in der „ACADEMY“

Allen Mitarbeitern, die sich weiterentwickeln möchten, stehen vielfältige Weiterbildungsmaßnahmen in der firmeneigenen Ausbildungsstätte zur Verfügung. Die „ACADEMY“ fördert Karrierewünsche – ohne Bindungspflicht ans Unternehmen. Die Türen der Karriereschmiede stehen jedem offen – egal ob Aushilfe oder Festangestellte(r). Das kostenlose Kursangebot ist von der Prüfungsvorbereitung für Auszubildende bis hin zu Angeboten für Köche oder Weiterbildungen für angehende Schicht- und Betriebsleiter breit gefächert.

Mitarbeiterbindung statt -fluktuation

Für engagierte Mitarbeiter hat man bei ALEX ein offenes Ohr. Jeder kann sich mit Verbesserungsvorschlägen einbringen, gute Anregungen werden prämiert. Und da es in Stoß- und Saisonzeiten mal stressig werden kann, werden flexible Arbeitszeitmodelle angeboten. Damit wird die Motivation in diesen Phasen hochgehalten und für eine ausgeglichene Work-Life-Balance gesorgt, die die Vereinbarkeit von Familie und Job gewährleistet. Dank dieser mitarbeiterfreundlichen Rahmenbedingungen gelingt es Mitchells & Butlers die Kernteams in den Betrieben stabil zu halten und weist ab der Schichtleiterebene eine für die Branche erstaunlich geringe Fluktuation auf.

Quereinsteiger sind willkommen!

Neben der Mitarbeiterbindung spielt expansionsbedingt auch die Gewinnung von neuen Kollegen eine wichtige Rolle. Die Möglichkeiten bei ALEX sind vielfältig und die Türen stehen allen offen – auch Quereinsteigern und Kollegen mit Migrationshintergrund! Sebastian Meyer (43) zeigt, wie weit ein Quereinsteiger mit Engagement kommen kann. Ausgebildet zum Industriekaufmann entschied er sich später für die Gastro-Luft: „Mir gefielen das gute Betriebsklima und der Spaß, den die Mitarbeiter dort hatten.“ Nach mehreren Zwischenschritten ist Meyer seit über zehn Jahren als District Manager für die Betriebe im Süden zuständig. Besonders schätzt er dabei, dass er seine Zeit frei einteilen kann: „So kann ich Privates und Berufliches gut unter einen Hut bringen“.

Schnelle Aufstiegsmöglichkeiten

Den schnellen Weg nach oben fand Mark Wiggins (28) nicht wie ursprünglich geplant: Die Pilotenlaufbahn musste er unfallbedingt aufgeben – jetzt ist er mit Begeisterung ALEX-Betriebsleiter. Nach seiner Ausbildung zum „Fachmann für Systemgastronomie“ besuchte Wiggins alle nötigen Kurse zur Managementausbildung an der ACADEMY. Keine zwei Jahre nach Abschluss seiner Ausbildung ist er nun seit 2016 Betriebsleiter im ALEX Saarbrücken. Wiggins: „Mich hat das Angebot, in überschaubarer Zeit und fundiert Karriere zu machen, bei ALEX sehr angesprochen.“

Für alle, die daran auch Interesse haben, Kontakt zur Mitchells & Butlers Germany GmbH per E-Mail: bewerbungen@mabg.de, Web: www.dein-alex.de

