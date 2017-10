Ausgabe Oktober 2017

Anzeige: Sauna-Event zu Halloween

Es wird wieder schaurig in der Agrippabad-Saunalandschaft. Am Dienstag, 31.10. ab 18 Uhr findet wieder das große Halloween-Saunaevent statt. Besucher dürften sich auf gruselige Aufgrüsse und Cocktails freuen. Karten sind ab sofort im Agrippabad erhältlich. VVK 8€ inkl. rabattierbarem Einzeltarif am Tag.

31.10., Agrippabad, www.koelnbaeder.de

