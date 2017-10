Mit Ford fest im Sattel

Ausgabe Oktober 2017

3.200 FordPass Bikes für die Rheinmetropolen

In Köln und Düsseldorf startete die Deutsche Bahn Connect nun gemeinsam mit Ford das Fahrradverleihsystem FordPass Bike. Seit dem 15.10. sind insgesamt 3.200 fabrikneue Fahrräder mit über 350 virtuellen Ausleih- und Rückgabestationen in den Innenstädten verfügbar. „Wir freuen uns, mit FordPass Bike erstmalig ein Fahrradverleihsystem in Düsseldorf anbieten zu können. Gleichzeitig erhöhen wir die Anzahl der Räder in Köln um mehr als das Doppelte. Gemeinsam mit Ford bieten wir so einen noch größeren und besonders umweltfreundlichen Teil des öffentlichen Nahverkehrs für beide Städte“, sagt Sylvia Lier, Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Bahn Connect.

In Köln werden insgesamt 2.000 der neuen Räder zur Verfügung stehen. Das Nutzungsgebiet erstreckt sich hier links- und rechtsrheinisch über 41 Quadratkilometer. In Düsseldorf werden ebenfalls auf beiden Rheinseiten 1.200 FordPass Bikes auf 21 Quadratkilometern zur Ausleihe bereit stehen. Im Basis-Tarif kostet das FordPass Bike einen Euro pro halbe Stunde. Im Komfort-Tarif ist die erste halbe Stunde kostenlos, jede weitere halbe Stunde kostet einen Euro. Die Entleihe und Rückgabe der Räder erfolgt an Stationen, die virtuell über die App FordPass einsehbar sind. In Köln sind über 220 Rückgabestationen vorgesehen, in Düsseldorf sind es über 135 Stationen. Alle Kunden von Call a Bike können auf die FordPass Bikes ohne gesonderte Anmeldung zugreifen. Genauso steht auch Kunden von FordPass Bike das gesamte Call a Bike-Angebot deutschlandweit ohne eine weitere Registrierung zur Verfügung. Bei dem neuen Angebot übernimmt die Deutsche Bahn Connect die Rolle des Systembetreibers und betreut die Kunden. Ford wird der Namensgeber des neuen Fahrradverleihsystems sein und die Farbgestaltung der neuen Radflotte prägen.

