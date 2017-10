CarSharing mit dem VRS-eTicket

Ausgabe Oktober 2017

cambio erweitert die Zusammenarbeit mit der KVB

Der CarSharing-Anbieter cambio baut seine Zusammenarbeit mit dem Nahverkehrsunternehmen KVB (Kölner Verkehrsbetriebe) und dem Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) aus. Seit dem 16. Oktober 2017 sind Kunden mit einer VRSChipkarte (eTicket) dazu in der Lage, sich für die Nutzung von cambio CarSharing freischalten zu lassen. Die cambio-Fahrzeuge erweitern damit das bestehende Mobilitätsangebot aus Bussen, Bahnen und KVB-Leihrädern. Die neue Kooperation bringt für VRS-Kunden einen besonderen Vorteil, denn sie profitieren bei den cambio-Standardtarifen BASIS, AKTIV und COMFORT von einem 10 prozentigen Nachlass auf den Preis der Ausleihzeit.

Das Kooperationsangebot gilt für alle eTicket-Nutzer des VRS und der angeschlossenen Verkehrsunternehmen. Interessenten können ihr eTicket in allen VRS-Kunden-Centern für die Nutzung freischalten lassen. Danach können die cambio-Fahrzeuge im gesamten Bundesgebiet genutzt werden. Eine Zusammenarbeit mit CarSharing-Anbietern bringt Verkehrsdienstleistern und Kommunen viele Vorteile. Ein geteiltes Auto ersetzt laut einer Studie des Bundesverband CarSharing bis zu 20 private Fahrzeuge. Für die Kommunen schafft stationsbasiertes CarSharing somit nachweislich Platz in den Straßen und ermöglicht die Neugestaltung des urbanen Lebensraums. Freigewordene Parkflächen können so für Parks, Grünanlagen oder Spielplätze genutzt werden und erhöhen die Attraktivität der Wohnquartiere.

Weitere Informationen unter: www.cambio-carsharing.de

