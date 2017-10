Kölner Künstler Theater auf Frankreich-Tour

Ausgabe Oktober 2017

Ihr Stück “UnterFremden” behandelt das Thema Fremdenfeindlichkeit

Das Kölner Künstler Theater geht pro Jahr ca. 40 mal in Deutschland auf Tour. Und jetzt – zum zweiten Mal in Folge auch auf Frankreichtour. Dieses Jahr tourt „UnterFremden“ nach Lyon, Marseille, Toulouse und Paris. WIe die letzte wird auch die aktuelle Tour vom Land NRW gefördert und in Kooperation mit den Goethe-Instituten umgesetzt.

„Es geht 2600 km durch Frankreich”, berichtet Georg zum Kley (Autor & Regisseur). “Wir spielen unser Jugendtheaterstück „UnterFremden“ in Lyon, Marseille,Toulouse und Paris. Dazu geben wir Workshops und diskutieren mit französischen Jugendlichen über Migration und Flüchtlinge und über Fremdenfeindlichkeit und über Integration in unseren Ländern.“

Im Stück “UnterFremden” lernen sich Alkofa aus Togo und Kharim aus Syrien in einem Flüchtlingsheim

kennen. Stefan macht dort Sozialstunden. Er ist mit Leuten aus der rechten Szene befreundet. Stefan kommt aber Alkofa und Kharim näher, die ihm ihre Geschichte erzählen – so dass die Zuschauer diese miterleben. Dann passiert ein Anschlag…

Mehr Infos: www.k-k-t.de

Hier gibt’s für euch eine Video-Botschaft des Kölner Künstler Theaters aus Paris: Zum Video!

