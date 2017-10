An den freien Tagen

Ausgabe Oktober 2017

Sonder-Öffnungszeiten am Reformationstag und an Allerheiligen

An den Feiertagen am 31. Oktober sowie am 1. November sind die Badelandschaften im Agrippabad, Lentpark, Ossendorfbad und Stadionbad jeweils von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Im Zündorfbad kann in der Zeit von 10:00 bis 21:00 Uhr geschwommen werden. Die Badelandschaft im Höhenbergbad ist von 9:00 bis 17:00 Uhr im Angebot. Das Zollstockbad ist am Reformationstag von ebenfalls von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet, an Allerheiligen ist es geschlossen. Die Eisflächen im Lentpark sind für Eisläufer/innen an beiden Feiertagen in der Zeit von 9:00 bis 21:00 Uhr geöffnet.

Die Saunalandschaft im Höhenbergbad steht jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr bereit, die im Lentpark von 13:00 bis 20:00 Uhr. Die Saunalandschaften im Ossendorfbad stehen in der Zeit von 9:00 bis 21:00 Uhr zur Verfügung – im Zündorfbad und im Stadionbad in der Zeit von 10:00 bis 21:00 Uhr. Aufgrund der Halloween-Saunanacht ist die Sauna im Agrippabad am 31.10. von 17:00 bis 1:00 Uhr geöffnet, am 1.11. von 11:00 bis 21:00 Uhr. Die Fitnessbereiche RochusFit und AgrippaFit sind an den genannten Feiertagen jeweils von 9:00 bis 20:00 Uhr für ihre Mitglieder geöffnet. Die Hallenbäder in Chorweiler, Mülheim, Rodenkirchen und Wahn bleiben geschlossen.

Weitere Informationen unter: 0221 – 28 03 80 oder www.koelnbaeder.de

