Von der Leinwand auf die Bühne

Ausgabe Oktober 2017

„Dirty Dancing – Das Original“ Live on Tour

Die Filmvorlage gilt als einer der aufregendsten Tanzfilme aller Zeiten, die Bühnenshow des Kinohits hat weltweit schon mehr als acht Millionen Besucher begeistert. Jetzt sind die Schmetterlinge der ersten großen Liebe sowie die Erinnerungen daran mit „Dirty Dancing“ wieder zurück. Neben den Original-Filmsongs wie „Time of My Life“ oder „Do You Love Me“ begleiten über 50 weitere Titel die ersten Blicke, Annäherungsversuche und Berührungen zwischen dem attraktiven Tänzer Johnny Castle und der naiven Teenagerin Frances „Baby“ Houseman. Die 28 Darsteller tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen, werden zu Animateuren, Kellnern oder Hotelgästen und versetzen so das Publikum mitten in die weltbekannte Liebesgeschichte. -ds

Dirty Dancing, 24.10.-5.11., Lanxess-Arena, Tickets

