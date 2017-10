Ausgabe Oktober 2017

Roman Polanskis Musical-Welterfolg endlich in Köln

Rund vier Monate vor der Premiere, steht nun fest: Der renommierte Musical-Darsteller David Arnsperger wird erstmals den Grafen von Krolock spielen und zum Mitternachtsball der Vampire laden. Bei einer Pressekonferenz im Musical Dome Köln stellten Veranstalter Ralf Kokemüller (CEO der BB Group) und Produzentin Kerstin Schnitzler (Executive Producer der Stage Entertainment) den Bariton im Musical Dome Köln vor. Erstmalig schlüpfte David Arnsperger dafür in das Vampir-Kostüm und präsentierte zwei der schönsten Balladen aus dem Musical: „Sei bereit (Gott ist tot)“ sowie „Unstillbare Gier“. David Arnsperger: „Die Rolle des Grafen ist gerade für einen männlichen Darsteller im deutschsprachigen Raum eine ganz große Gelegenheit, sich gesanglich zu präsentieren. Sie ist die Königin der Nacht der Musicals und bringt dazu noch unglaublichen Spaß. Die Rolle verlangt einiges an schauspielerischem Können aber auch sehr viel Witz, das macht sie für mich so reizvoll und zu einer absoluten Traumrolle. Abgesehen davon: Als Vampir in diesem Gewand das Publikum zum Erstarren zu bringen – wer würde sich darauf nicht freuen?“

Vom Kultfilm zum fulminanten Musical

1967 schuf Polanski mit seinem Kultfilm „Tanz der Vampire“ eine Parodie auf das Vampirgenre, die in kürzester Zeit zum Klassiker avancierte. 20 Jahre später entstand bei den Vereinigten Bühnen Wien der Plan, den Erfolgsfilm als Musical auf die Bühne zu bringen, mit Polanski als Regisseur der Weltpremiere – denn das Musical sollte „auf keinen Fall eine Kopie des Filmes werden“. Für die Übertragung der Bildsprache des Films in Szenen, Songs und Chöre konnte der deutsche Erfolgsautor und Grammy-Preisträger Michael Kunze (u.a. Elisabeth, Rebecca, Mozart!) gewonnen werden. Die passende Musik schrieb Rock-Legende Jim Steinman, der Stars wie Meat Loaf und Bonnie Tyler zu Weltruhm verhalf. Nach zehn Jahren Entwicklungsarbeit entstand so die perfekte Mischung aus packenden Rockballaden, schwarzem Humor, fulminanten Tanzszenen und opulenter Ausstattung.

Tanz der Vampire: 14.2.-30.6., LANXESS arena, Tickets

