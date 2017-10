Doppelter Titel in Reichweite

Ausgabe Oktober 2017

M-Sport, das Partnerteam von Ford in der Rallye-WM, steht in Wales kurz vor dem Gewinn beider Rallye-WM-Titel für den Fiesta WRC

Der erste Titel der Saison ist zum Greifen nah: Das britische Team M-Sport will bei der Wales-Rallye Großbritannien den Mat(s)chball im Kampf um die diesjährige Hersteller-Weltmeisterschaft verwandeln. Der Mannschaft des ehemaligen Rallye-Profis Malcolm Wilson fehlen bei zwei noch ausstehenden WM-Läufen gerademal drei Punkte zum großen Triumph des Ford Fiesta WRC über die Werksteams von Hyundai, Toyota und Citroën. Auch in der Fahrerwertung kann in den walisischen Wäldern bereits eine Vorentscheidung fallen: Holen sich Sébastien Ogier/Julien Ingrassia den dritten Saisonsieg oder werden Zweite mit maximaler Punkteausbeute auf der abschließenden “Power Stage”, haben sie ihren fünften WM-Titel in Folge sicher in der Tasche. Ihre härtesten Gegner kommen dabei aus dem eigenen Lager: Mit 37 Zählern Rückstand belegen Ott Tänak/Martin Järveoja derzeit Rang zwei. Auch sie pilotieren einen der gut 380 PS starken Turbo-Allradler, die auf dem in Köln produzierten Ford Fiesta basieren.

Die Wales-Rallye Großbritannien, von eingefleischten Fans dieses Sports auch weiterhin gerne “RAC” genannt, gehört zu den Ikonen der Saison und wurde 1932 erstmals ausgetragen. Ab 1960 zählten Schotterprüfungen in den dunklen Wäldern von England, Schottland und Wales zum Programm.

„Ich finde kaum die richtigen Worte, um das zu beschreiben, was wir am kommenden Wochenende erreichen können“, betont M-Sport-Chef Malcolm Wilson. „Als wir mit der Entwicklung des Fiesta WRC begonnen haben, wusste ich, dass wir die richtigen Leute am Start haben, um ein konkurrenzfähiges Siegerauto zu konstruieren. Wir wollten immer in einer Situation wie dieser sein, dass beide WM-Titel in Griffweite liegen. Jetzt ist es fast soweit. Aber noch haben wir nichts gewonnen. Wir wissen zu gut, welche Herausforderung die Wales-Rallye GB sein kann. Mit seinem wechselhaften Wetter, den schwierig vorhersehbaren Grip-Verhältnissen und den langen Tagesetappen gehört dieser WM-Lauf zu den anspruchsvollsten der gesamten Saison. Unsere drei Fahrer haben längst bewiesen, zu was sie in den walisischen Wäldern fähig sind. Ich hege keine Zweifel, dass sie erstklassige Resultate erzielen werden – und doch kann vieles passieren. Wir werden alles geben, um den Job zu erledigen.”

Dayinsure Wales Ralle GB, 26.-29.10.

