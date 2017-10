Der Zoo erstrahlt

Ausgabe November 2017

Das China Light-Festival feiert seine Premiere in Köln

Vom 25. November bis zum 6. Januar findet im Kölner Zoo das „China Light-Festival“ statt. Täglich von 17.30 bis 21.30 Uhr werden rund 1.000 illuminierte Tier- und Pflanzenfiguren im asiatischen Stil den Zoo beleuchten. Den Verantwortlichen des Kölner Zoos ist es erstmals gelungen, das Festival im Winter nach Deutschland zu holen. Die faszinierenden Lichteffekte der einzelnen Figuren kommen nun, bei kühl-klarer Luft, besonders gut zur Geltung.

Eindrucksvolle Illusion

Die magischen Lichterspiele bestehen aus 46 verschiedenen Ensembles, die entlang der Zoo-Pfade stehen. Sie sind auf dem Rundweg extra so aufgestellt, dass sie mit den umliegenden Tieranlagen und deren Bewohnern harmonieren. Auch Stammbesuchern präsentiert sich der Zoo nachts auf eine überraschend andere Weise, wenn man beispielsweise in die leuchtende Welt einer Großkatzenfamilie mit ihren beweglichen Köpfen und Mähnen eintaucht. Unweit der Flamingo- Anlage befindet sich das Highlight der Ausstellung: der chinesische Leuchtdrache. Er ist mit einer Höhe von sechs sowie einer Länge von 40 Metern das größte und eindrucksvollste Exponat des Festivals. Wer ihn nachts mit voller Leuchtkraft gesehen hat, wird den Anblick so schnell nicht vergessen.

Mit allen Sinnen genießen

Das „China Light-Festival“ spricht nicht nur Augen, sondern alle Sinne an. Mitmach-Aktionen auf dem Rundweg wie der Tierkreiszeichen-Parcours bieten Spaß für Jung und Alt. Zudem können chinesische Künstler bei der Arbeit bestaunt werden. Live vor den Augen der Besucher zeigen sie traditionelles Handwerk wie Zuckermalerei oder Eierschalen- Gravur. Genuss mit allen Sinnen hat sich auch die Zoogastronomie auf die Fahnen geschrieben. An verschiedenen Stellen bietet sie fernöstliche und klassische Snacks an. So wird der Besuch beim „China Light-Festival“ zum rundum genussvollen Vergnügen.

„China Light-Festival“, Kölner Zoo, 17.30 bis 21.30h, www.koelnerzoo.de, 16 € bzw. 8 € (Kinder bis 12 Jahre), 25.11.2017 bis 6.1.2018 (außer Heiligabend und Silvester).

Wir verlosen 5 x 2 Tickets.

Teilnahmeschluss ist der 25.11.

