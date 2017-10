Übung macht den Meister

Ausgabe Oktober 2017

Ein perfektes Gaffel Kölsch zu zapfen, erfordert einiges an Übung und hängt von vielen Faktoren ab. Allen Lernwilligen greift das Wirtshaus Spitz nun unter die Arme und gibt allen Teilnehmern beim Zappes-Diplom Geheimtipps für das ideale Gaffel Kölsch. In dem unterhaltsamen Kurs wird gezeigt, was beim Lagern und Temperieren zu beachten ist, wie Zapf-Besteck und Kölschgläser richtig vorbereitet werden und natürlich wird das Zapfen auch praktisch geübt. Der Preis pro Person beträgt 19 Euro inkl. Gaffel Kölsch aus dem Pittermännchen, Zappes Diplom-Urkunde und Sonderglas. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Das Zappes-Diplom im Wirtshaus Spitz: 8.11., 13.12., 10.1., 18-21h, 19€, Teilnahme ab 18 Jahren, Wirtshaus Spitz

